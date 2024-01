Questo lavoro ti permetterà di guadagnare ascoltando musica: ecco come candidarsi

C’è un modo per guadagnare semplicemente ascoltando della musica? Sì, è possibile su questo sito: ecco come fare e qual è lo stipendio.

Tutte le persone hanno un grande sogno: guadagnare tramite le proprie passioni. Una di quelle più comuni è senz’ombra di dubbio la musica. C’è, infatti, chi ne ha fatta quasi una dipendenza: si ascolta mentre si va a lavoro in auto, in metro, mentre ci si allena o semplicemente si tiene in sottofondo mentre si fanno le faccende di casa. Insomma, una vera e propria “droga” sana che rilascia endorfine e ci fa rilassare, emozionare, ballare, piangere e chi più ne ha più ne metta.

Esiste, però, un sito in cui si può davvero guadagnare, seppur non moltissimo, semplicemente ascoltando della musica. Una vera e propria occasione per tutti coloro che hanno sempre sognato di farlo senza, tuttavia, mai riuscirci dal momento che non sapevano come fare. Il tutto è molto semplice e può permettere quasi a chiunque di arrotondare con un piccolo extra a fine mese compiendo un’azione che già, di fatto, si compie non venendo minimamente retribuiti. Una bellissima occasione, non credete? Ecco tutto quello che devi sapere e come funziona il tutto.

Come funziona Playlist Push, l’app che ti fa guadagnare ascoltando musica?

L’app in questione si chiama Playlist Push, un sito che offre tantissime funzioni ai cantanti. Una su tutte? Inviare in automatico, a tantissimi proprietari di playlist editoriali di Spotify e non solo, i propri brani nella speranza che vengano ascoltati, piacciano e vengano inseriti. Con una piccola fee mensile in abbonamento, infatti, questo sito offre un servizio davvero molto utile che permette di risparmiare davvero tantissimo tempo.

Dall’altra parte, però, questa realtà offre anche alla possibilità a tantissimi appassionati di diventare curatori delle playlist, ossia coloro che materialmente ascoltano le canzoni per poi decidere se ha senso inserirle, o meno, in questo elenco di canzoni per Spotify. I requisiti sono essenzialmente due: buon orecchio, tanta passione, buon senso e buon gusto (oltre ad una connessione ad Internet sul pc o sullo smartphone).

Hai già una tua playlist? Tanto meglio! Potrai monetizzare più facilmente. Per diventare curatore o curatrice non dovrai far altro che iscriverti a questo sito (attenzione, se non sai l’inglese potresti avere qualche difficoltà) e seguire tutti i passaggi, compreso lasciare il tuo account PayPal o carta di credito per farti accreditare i pagamenti. Lo stipendio? Da qualche centesimo fino a 2/3 euro a seconda del numero di ascolti.