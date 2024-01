Alfonso Signorini, sapete che ha avuto un’ex fidanzata? Ecco l’unica donna della sua vita

Alfonso Signorini ha avuto anche un’ex fidanzata: chi è Laura, l’unica donna della sua vita? Ecco che cosa sappiamo su di lei.

Alfonso Signorini è uno dei personaggi televisivi e giornalisti più famosi e di successo di tutto il mondo della televisione e non solo. L’uomo, oggi conduttore del Grande Fratello Vip, nonché direttore di Chi, vive una vita felice in cui è riuscito, tra le altre cose, a coronare il suo grande sogno: vivere delle proprie passioni, tra giornalismo e piccolo schermo.

Se per quanto concerne la sua vita professionale sappiamo davvero tutto, riguardo alla sua vita privata l’uomo è sempre stato davvero molto riservato dal momento che, come sappiamo, i personaggi famosi spesso e volentieri sono “vittime” di un’attenzione davvero morbosa nei confronti della stampa. Fa parte del gioco chiaramente, tutti loro ne sono consapevoli, Signorini su tutti.

Oggi l’uomo, dopo una lunga storia con Paolo Galimberti, è tornato single ed è ancora alla ricerca del vero amore, tuttavia quando era giovanissimo ha avuto anche una, seppur brevissima, storia d’amore con una donna di cui oggi si sono perse le tracce.

La ragazza in questione si chiama Laura e, a riguardo il direttore di Chi ha avuto modo di raccontare un breve aneddoto su di loro. Ecco le sue parole.

Chi è Laura, l’ex fidanzata di Alfonso Signorini? Ecco cosa sappiamo di lei

Signorini, che ha fatto coming out ormai da diversi anni, ha avuto una brevissima relazione con Laura che, stando alle sue parole, era una bellissima ragazza di Roma che frequentava l’università di economia a Milano.

I due, durante il lor primo San Valentino, per cause di forza maggiore hanno dovuto trascorrere questa festa separati, dal momento che la ragazza dovette raggiungere la sua famiglia. I due si lasciarono poco dopo, ma il loro amore verrà ricordato anche per un altro motivo: proprio in quella sera il conduttore colse l’occasione per “assecondare quella voglia di trasgressione che sentivo da tempo dentro di me” avendo il suo primo approccio gay, rispondendo ad un annuncio su Secondamano, ai tempi un famosissimo giornale di annunci.

All’incontro si presentò Robert, modello di Calvin Klein, con cui si incontrò in aeroporto ma, complice qualche stranezza di troppo, non accadde nulla tra di loro. “Mi sono inventato una chiamata facendo morire una zia costringendoci a tornare in Italia”. Insomma, una storia davvero curiosa che, tuttavia, seppur terminata in modo negativo, fece scoprire ed uscire allo scoperto una parte di Signorini con cui ha fatto pace.