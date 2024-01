Elodie che lavoro faceva prima di diventare famosa? E’ tutto vero

Sapete che lavoro ha fatto Elodie prima di diventare famosa? Poco prima di entrare ad Amici questa era la sua vita.

La carriera di Elodie nel mondo della musica è iniziata da Amici e, da quel momento, ha preso il volo. La cantante romana, infatti, sta avendo un successo davvero straordinario e anche il suo secondo album e terzo album, Ok. Respira e Red Light, dopo il grande successo di This Is Elodie, stanno avendo un successo enorme sia in termini di streaming sia sotto il punto di vista, decisamente più importante, del numero di biglietti venduti ai propri concerti.

In moltissimi conoscono il suo presente, con la cantante di “Andromeda” e di tantissimi altri successi che è riuscita a coronare il suo sogno, ma in pochissimi sanno che cosa faceva la ragazza, oggi felicemente fidanzata con Andrea Iannone, prima di diventare famosa. Di lavori ne ha fatti davvero tantissimi per cercare di mantenersi dopo un X Factor in cui non era riuscita ad emergere quanto avrebbe dovuto. Nel suo percorso di crescita, infatti, queste sue esperienze di vita sono state davvero fondamentali.

Elodie, il suo lavoro prima di diventare famosa: ne ha fatti tre

Uno dei tanti lavori che Elodie ha svolto prima che la carriera artistica diventasse la sua unica professione è stato la cameriera. Un lavoro umile ma che, allo stesso tempo, l’ha formata tantissimo e, soprattutto, le ha permesso di mantenersi. Per un breve periodo, però, la donna è stata anche una cubista nelle discoteche, per poi intraprendere una carriera come corista e vocalist, lavori che avevano iniziato ad avere a che fare con quella che poi sarebbe diventata la sua professione vera e propria nella vita. Una vita che, fin dal primo momento in cui è stato possibile, ha cercato di “spostare” nel mondo della musica, seppur da backliner. Anche questa è gavetta, anzi, è forse uno dei fattori che maggiormente caratterizzano gli artisti di successo.

Insomma, l’ex allieva di Amici ha dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto la sua vita non sia stata semplice e che, soprattutto, il successo che ha avuto non è stato né facile né tanto meno immediato. La sua vita è la dimostrazione di quanto la caparbietà ed il duro lavoro, nel corso del tempo, permettano a chi ha davvero grande talento di emergere. Nel frattempo, però, per diventare autonoma anche sotto il punto di vista economico, la ragazza ha svolto davvero tantissimi lavori fino a diventare quella che è oggi.