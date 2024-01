Forum, fa la pipì in diretta davanti a tutti: il giudice prova a fermarla, ma è tutto inutile

In questa puntata di Forum è successo di tutto: un’imputata ha fatto la pipì in diretta, con il giudice rimasto senza parole.

Di puntate assurde di Forum ce ne sono state davvero tantissime nel corso degli anni, tuttavia forse questa è la più folle e pazza di tutte. Il giudice Francesco Foti, così come Barbara Palombelli in studio, sono rimasti letteralmente senza parole quando hanno notato che cosa stava per fare una delle due imputate in aula. Il tutto sembrava essere tranquillo, ma era soltanto una calma piatta apparente.

Il tutto è accaduto mentre si stava dibattendo, sempre molto animatamente, una causa. Sentendosi sopraffatta dall’altra contendente, però, la donna in questione ha deciso di urlare nella speranza di alzare ulteriormente il tono di voce, nella speranza di farsi sentire ancora di più dal diretto interessato.

Dopo che lo studio, come spesso accade in queste circostanze, è piombato nel caos più totale, il giudice ha deciso di intervenire, salvo poi venire nuovamente interrotto dalla signora in questione, la quale non era più, di punto in bianco, in grado di controbattere. Per questo motivo l’uomo ha deciso di cacciarla dallo studio. Quello che è successo al suo rientro, però, ha dell’incredibile.

Forum, il giudice Francesco Foti disperato: “Esca dallo studio”

Dopo essersi calmata, infatti, la signora è stata fatta rientrare nello studio di Forum ma, dopo pochissimi istanti, ha chiesto a Barbara Palombelli di uscire per un motivo davvero assurdo: le scappava la pipì.

Per un istante, infatti, tutto lo studio ha pensato che la stesse facendo proprio lì, sul banchetto degli imputati, ma per fortuna non è stato così. Con un gesto fulmineo, infatti, il giudice Foti ha deciso di farla uscire nuovamente per poter espletare questo suo bisogno fisiologico. Insomma, alla fine tutto è bene quel che finisce bene, ma la paura ed il terrore da parte dei telespettatori era davvero enorme in quei momenti dal momento che, come sappiamo, nello studio di Forum può succedere davvero di tutto.

Questa è senz’altro una puntata che è rimasta nella storia di questo programma che, anche dopo tantissimi anni, rimane uno di quelli che continua a macinare sempre più ascolti, sia su Canale 5 sia su Rete 4, dimostrando di essere, come si suol dire, invecchiato molto bene. Del resto, il prodotto è talmente imprevedibile che il telespettatore non può mai correre il rischio di annoiarsi.