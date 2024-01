Quando finisce Terra Amara? Brutte notizie per i fan: c’è la data definitiva

Arrivano bruttissime notizie per tutti i fan di Terra Amara: c’è la data definitiva della fine della serie tv, adesso è ufficiale.

Arrivano brutte notizie, sebbene attese, per tutti i fan di Terra Amara, la soap opera turca che ha tenuto incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori. Gli amanti delle vicende di Cukurova, infatti, che hanno emozionato e fatto sognare tutti su Canale 5, chiuderà definitivamente i battenti anche in Italia.

Mediaset, infatti, ha annunciato la data ufficiale, con un gran finale della soap che vede protagonisti Zuleyha ed Hakan. Sebbene non ci sia ancora il giorno definitivo, il mese è ormai chiaro a tutti, con tutti gli amanti di questa soap che non vedono l’ora di scoprire come andranno a finire le storie che si intrecciano l’una con l’altra nella cittadina più famosa della tv.

Ecco la data definitiva e, soprattutto, una grande e possibile sorpresa che, sebbene non ancora confermata ufficialmente, farebbe davvero felici tutti i loro fan. Un regalo che Canale 5 potrebbe fare a tutti i fan che hanno deciso di premiare con ascolti davvero importanti questa serie: quasi 3 milioni di telespettatori medi a sera ed uno share importante che ha quasi tenuto testa a Doc – Nelle Tue Mani.

Terra Amara quando finisce? La data ufficiale, fan disperati

La data definitiva della fine della soap opera Terra Amara è previsto a marzo 2024. A differenza dei rumor che erano usciti in precedenza, infatti, Mediaset ha deciso di anticipare di almeno un mese e mezzo circa il finale di stagione, raddoppiando gli appuntamenti nella fascia serale premianti in termini di ascolti.

Sembrerebbe, quindi, che tra il 9 ed il 16 marzo 2024 possa esserci il gran finale: staremo a vedere se Zuleyha, dopo essere stata colpita da un proiettile di pistola, che cosa deciderà di fare. Sopravvissuta a stento, infatti, proverà a dare piena fiducia ad Hakan per poi decidere di realizzare il loro sogno di nozze insieme.

Betul, però, proverà come sempre a mettere i bastoni tra le ruote ai due, cercando di rovinare il loro grande amore, riuscendoci: un colpo di pistola, infatti, ucciderà Hakan gettando nella disperazione la sua amata. Un finale drammatico e commovente, degno di Terra Amara, una soap che ha tenuto incollati alla tv tutti gli italiani.