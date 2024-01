“E’ scomparso” Mistero a Ciao Darwin: Bonolis disperato, non si trova più

Il mistero di Ciao Darwin che nessuno è ancora riuscito a risolvere dopo tantissimo tempo: nemmeno Bonolis sa cosa dire.

Mediaset, dopo la morte di Silvio Berlusconi, ha voluto dare il via ad un vero e proprio cambio di rotta che porterà, nel medio-lungo termine, quella che a tutti gli effetti sarà una rivoluzione. Di fatto l’inizio si è visto con l’addio a Barbara D’Urso ed il nuovo corso del Grande Fratello Vip e tante altre piccole cose che i telespettatori, siamo sicuri, noteranno nei prossimi mesi.

In tutto questo cambiamento in molti hanno pensato che fosse coinvolto anche Ciao Darwin, il famosissimo programma di successo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il tutto risale alla fine di agosto quando avrebbe dovuto andare in onda la nona stagione del noto programma trash di Canale 5.

I fan erano già al settimo cielo ma, dopo aver visto numerosi promo di Mediaset mandati in onda su Canale 5 che annunciavano il fatto che le nuove puntate avrebbero dovuto partire il 15 settembre, il tutto è stato poi “misteriosamente” cancellato.

Il motivo dietro questa scelta, però, è molto meno oscuro di quello che si potrebbe pensare, con tutti i telespettatori che poi si sono tranquillizzati. Ecco il vero motivo e, soprattutto, che cos’è successo al programma di Bonolis.

Ciao Darwin e il mistero del promo di Bonolis scomparso

Il motivo dietro la decisione di Mediaset di non mandare più in onda Ciao Darwin a partire dal mese di settembre 2023, ma di posticiparlo, va ricercata in una ragione molto semplice ma allo stesso tempo non scontata: essendo un programma su cui l’azienda punta davvero moltissimo per fare ascolti, infatti, non avrebbe avuto molto senso mandarlo in onda quando le persone, soprattutto negli ultimi anni, sono ancora in ferie. Le abitudini, come del resto è anche normale che sia, in vacanza sono totalmente diverse, o quantomeno in parte, rispetto alla vita di tutti i giorni.

Il risultato? Gli ascolti avrebbero potuto essere inferiori alle aspettative non per colpe strettamente legate al programma. Per questo motivo, dopo un’attenta valutazione, si è optato per posticiparlo di un po’, con gli ascolti che, infatti, hanno come sempre premiato la scelta di Canale 5 ed il trash show di Bonolis e Laurenti che si dimostra ormai da anni una vera e propria pietra miliare del palinsesto.