“L’ultimo anno in queste condizioni” Arriva la bocciatura definitiva per il GF Vip: Mediaset corre ai ripari

Arriva l’ennesima bocciatura, questa volta forse decisiva, per il GF Vip di quest’anno: Mediaset deve correre ai ripari? La situazione.

Non sembra proprio esserci pace per questo Grande Fratello Vip 2024. Dopo un inizio annata non esaltante ma comunque, tutto sommato, premiato dagli ascolti (buoni ma comunque sotto le aspettative), arriva l’ennesima stroncatura da parte di uno dei più importanti esperti di gossip e social in Italia, Alessandro Rosica, alias l’Investigatore Social, uno di quelli che non è mai stato particolarmente clemente per quanto riguarda questo reality show.

Anche nell’ultima puntata, infatti, gli ascolti non sono stati particolarmente esaltanti per Mediaset: La Storia, nel finale di stagione, chiude con circa il 19,4% e poco meno di 3,5 milioni di telespettatori.

Male, invece, il GF Vip che non va oltre il 19% di share, ma è in termini di telespettatori che non sembra convincere: 2 milioni e mezzo e poco più, troppo poco rispetto a quanto preventivato in partenza.

In tal senso, ecco che cosa pensa a riguardo l’esperto di gossip che, sul tema, ha avuto modo di commentare la questione e ci è andato giù pesante raccontando il suo punto di vista. Le sue parole tramite le storie di Instagram.

Gf Vip, Alessandro Rosica: “Con una nuova conduttrice, staff e autori farebbero meglio”

Il pensiero di Alessandro Rosica è chiaro: anche con lo stesso budget, secondo il suo parere ai minimi storici per Mediaset, ma con un diverso team di autori, produttori e conduttore, qualcosa potrebbe cambiare in positivo. “Ci metto la firma, mi gioco i miei tre profili Instagram.” Secondo la sua opinione, infatti, Pier Silvio Berlusconi deve necessariamente portare avanti questa produzione dal momento che, come è anche normale che sia, la stagione televisiva è nel bel mezzo e cambiare in corsa un programma che, comunque, funziona, sebbene meno di quanto previsto in partenza, sarebbe a dir poco deleterio.

Staremo a vedere che cosa accadrà l’anno prossimo dove potrebbero esserci degli importanti cambiamenti interni e, soprattutto, dal punto di vista della conduzione. Una cosa, però, è certa: potrebbe essere l’ultimo anno per questo Grande Fratello Vip. L’anno prossimo, quindi, potrebbe essere davvero la svolta per questo programma. Staremo a vedere chi potrebbe prendere il posto di Signorini.