“Mi manchi tanto, ti prego torna” Il web invade di richieste Mediaset: l’azienda ci ripensa?

I fan di un’ex conduttrice Mediaset famosissima invadono il web di richieste affinché possa tornare presto in tv: il post diventa virale.

Da quando se ne è andata dal mondo della tv, almeno temporaneamente, sui suoi social è stata davvero molto attiva, tuttavia i suoi fan e follower storici continuano a dimostrarle ogni giorno il loro affetto, nella speranza che possa tornare al più presto davanti alle telecamere. Mediaset ci ripenserà? Difficile dirlo, soprattutto in virtù del fatto che il suo contratto è scaduto a dicembre 2023 e le trattative per il rinnovo si sono arenate ormai tantissimo tempo fa.

Quale sarà il suo futuro è davvero difficile dirlo, tuttavia sui social ci sono davvero tantissimi commenti in cui si chiede alla donna, una delle più famose e di successo che per anni ha battuto ogni record in termini di share ed ascolti, di tornare. Avete già capito di chi stiamo parlando? Il riferimento, ovviamente, è a Barbara D’Urso che non vediamo in tv da ormai qualche tempo. Il suo posto, almeno sulla carta, è stato preso da Myrta Merlino che, seppur con qualche difficoltà, sta comunque riuscendo a portare il cambiamento che l’azienda stava cercando: leggermente meno intrattenimento e più giornalismo “tradizionale”, se così si può definire.

Barbara D’Urso, il commento del fan diventa virale: “Mi manchi molto”

Il web si è spaccato in due anche questa volta: se c’è chi ha apprezzato questo cambio di rotta da parte del Biscione, dall’altra parte c’è chi sente la mancanza della D’Urso che, con tutti i suoi programmi (da Pomeriggio Cinque a Domenica Cinque, passando per Live – Non è la D’Urso e tanti altri) è entrata per tantissimo tempo nelle case degli italiani.

Ecco il post che è subito diventato virale e pubblicato sul profilo ufficiale di Barbara D’Urso, dove non mancano i suoi fan che le chiedono di tornare in tv al più presto.

“A me manchi tanto, sta Mirta non piace, mi spiace ma preferisco te!” e ancora “Barbara sei e sarai sempre la Numero Uno!” e tantissimi altri messaggi di affetto. Mediaset cambierà idea e le darà un nuovo programma? Al momento la risposta sembra essere negativa, ma staremo a vedere.