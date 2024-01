Alessandra Amoroso, sapete chi è il suo ex fidanzato storico? Prima di Valerio c’era lui

Sapete chi è l’ex fidanzato famoso di Alessandra Amoroso? Nel cuore della cantante per tantissimo tempo c’era lui.

Alessandra Amoroso avremo modo di vederla al Festival di Sanremo 2024 per la prima volta nella sua carriera. Un’occasione davvero molto importante che certifica una carriera davvero straordinaria, un regalo per tutti i suoi amatissimi fan e follower che la seguono ovunque e la sostengono sempre. Nel suo cuore, da qualche tempo, c’è un ragazzo, Valerio Pastore, 28 anni, 8 anni in meno della famosissima artista salentina, di professione tecnico del suono. Un amore che per molto tempo la donna ha cercato di mantenere lontano dai riflettori ma che, allo stesso tempo, è uscito allo scoperto.

Prima del suo giovane compagno, con cui era stata fotografata d’estate a Formentera, la donna ha vissuto una lunghissima storia d’amore con un volto noto, seppur dietro le quinte, del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ecco di chi stiamo parlando: il suo nome è conosciuto soprattutto nei programmi di Maria De Filippi, con i due che si erano conosciuti proprio durante la partecipazione della ragazza ad Amici.

Stefano Settepani ex fidanzato Alessandra Amoroso chi è? Età, lavoro, Amici

Stefano Settepani è l’ex fidanzato famoso di Alessandra Amoroso. Milanese classe 1976, infatti, l’uomo ha avuto modo di lavorare con tantissime persone del mondo dello spettacolo e soprattutto della musica, oltre ad aver preso parte alla realizzazione di tanti programmi di Maria De Filippi e della sua Fascino, come Tu Si Que Vales e C’è Posta Per Te.

Nel corso della sua carriera ha avuto modo di curare il management di tantissimi artisti, da Ultimo ad Elisa, passando per Salmo e Gazzelle, oltre ovviamente Alessandra Amoroso con cui ha avuto una lunghissima storia d’amore che, tuttavia, però è finita.

Il motivo dietro a questa separazione non è dato saperlo, con i due diretti interessati che non hanno mai avuto modo di commentare i motivi dietro a questa decisione, dichiarando soltanto tramite social la fine del loro rapporto. Ad oggi non sappiamo in quali rapporti siano i due, con l’imprenditore che, lo ricordiamo, ha anche una figlia, Caterina, nata da una sua vecchia relazione precedente a quella con la Amoroso.

Insomma, nel cuore dell’artista salentina oggi c’è un’altra persona, nella speranza che questo amore possa finalmente diventare quello definitivo.