Holden, la stoccata di Laura Pausini che arriva dal passato: Amici spaccato in due

Vi ricordate di questa stoccata di una delle cantanti italiane più famose al mondo? Ecco cosa c’entra Holden di Amici con tutto questo.

Holden da quando è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi si è fin da subito distinto per le sue canzoni che stanno facendo impazzire, ancora più di prima, milioni e miloni di persone. Il suo modo di cantare, la sua musica ed il suo mondo, infatti, stanno incantando non solo il grande pubblico, ma anche e soprattutto i professori che, di fatto, lo ritengono, a ragion veduta, come uno dei favoriti assoluti per la vittoria finale del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Tutto rosa e fiori? Non proprio. Dopo le pesantissime critiche di Luca Jurman sulla questione autotune, infatti, qualcuno ha voluto far notare come, in passato, la compagna del padre, Laura Pausini, “madre acquisita” se così possiamo definirla, del ragazzo (nato da un legame precedente di Paolo Carta, il padre di Holden, Josef Carta all’anagrafe).

La cantante, infatti, tempo fa aveva avuto modo di esprimersi in maniera davvero molto chiara sul tema autotune con parole davvero molto pesanti che hanno fatto il giro del web. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Laura Pausini: “Chi usa l’autotune non sa cantare” Cosa c’entra Holden?

In una vecchia intervista a Radio Italia, infatti, la cantante aveva confessato che, secondo lei, tutti coloro che utilizzano l’autotune nelle canzoni non stiano facendo davvero musica.

Riguardo ad una conversazione avuta con sua figlia, in merito a chi utilizza questo strumento (che ricordiamo serve per armonizzare i medi e, di fatto, impedire di stonare correggendo in tempo reale la voce) ha risposto dicendo: “Ma secondo te questo sa cantare? No, perchè guarda che qui è tutto autotune.”

In molti, seppur precedente all’ingresso del figliastro ad Amici, ci hanno letto una stoccata a Holden che, come sappiamo, è stato particolarmente colpito dalle parole dell’ex professore di Amici Jurman, il quale lo ha accusato, insieme alla scuola in generale, di non essere un cantante particolarmente dotato vocalmente e che, allo stesso tempo, i professori non lo stiano aiutando in questo suo percorso di crescita, anche vocale, all’interno del programma.

Holden, tuttavia, sta continuando ad avere un successo -meritato- sia nel programma sia dal punto di vista degli streaming. E questo, autotune o meno, è un dato di fatto non indifferente.