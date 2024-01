Ida Platano, ecco cosa sappiamo sull’ex marito misterioso della Tronista di Uomini e Donne

Ecco che cosa sappiamo sull’ex marito misterioso di Ida Platano di Uomini e Donne: il vero motivo per cui si sono lasciati.

Ida Platano è da qualche tempo diventata ufficialmente la nuova Tronista di Uomini e Donne, con la dama bresciana che si è confermata, ancora una volta, uno dei punti di riferimento del dating show di Maria De Filippi. Dopo la fine, o sarebbe meglio dire naufragio, della sua ultima relazione con Alessandro e Riccardo Guarnieri, infatti, la dama si è seduta di nuovo sulla sedia più famosa di tutta Italia nella speranza che qualcuno bussi ancora alla sua porta e, soprattutto, al suo cuore.

In passato c’è stato un uomo che ci è riuscito e con cui la donna non solo è stata sposata per oltre dieci anni, ma ha anche avuto un figlio, che è la sua più grande ragione di vita. Riguardo a questa fase della sua vita, però, c’è un vero e proprio alone di mistero dal momento che, come del resto è anche normale che sia, la donna ha sempre voluto tutelare non solo il piccolo di casa, ma anche e soprattutto l’uomo che le è stato a fianco per tantissimo tempo.

Ecco che cosa sappiamo su quello che, a tutti gli effetti, è un vero e proprio “uomo del mistero” che ha fatto parte della sua vita.

Ida Platano, ecco cosa sappiamo dell’ex marito

Non sappiamo sostanzialmente nulla riguardo all’ex marito di Ida Platano che, come sappiamo, ha avuto una lunghissima storia d’amore che le ha dato tantissimo. Riguardo all’uomo con cui ha condiviso un pezzo della sua vita precedente, tuttavia, sappiamo soltanto che oggi hanno uno splendido rapporto d’amicizia e di affetto, rafforzato dallo splendido figlio che hanno avuto insieme.

Ma non solo: Ida ha anche avuto modo di conoscere la nuova compagna di lui con cui ha instaurato un forte legame. Per quale motivo, quindi, i due si sono lasciati? Lo ha svelato lei stessa in una diretta Instagram qualche tempo fa: semplicemente era finito il sentimento da parte di entrambi e, per questa ragione, la decisione più naturale, ma non per questo meno sofferta, è stata la separazione e successivamente il divorzio. Insomma, nonostante un matrimonio alle spalle la dama bresciana ha ancora voglia di innamorarsi all’interno del programma di Maria De Filippi. Sarà la volta buona?