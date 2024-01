Il tuo divano puzza? Ecco il semplice rimedio con cui eliminare i cattivi odori per sempre

Il tuo divano emana un cattivo odore? Ti basta un semplice rimedio per risolvere definitivamente questo problema una volta per tutte.

Cosa c’è di meglio, terminata una lunga ed estenuante giornata di lavoro, sedersi di sera sul proprio divano ultra confortevole e godersi un ottimo film, magari in compagnia della persona che ami e dei propri amici a quattro zampe? Assolutamente nulla.

Adesso provate ad immaginare che il vostro divano emani un cattivo odore: come la prendereste? Di certo non bene, soprattutto se siete particolarmente sensibili agli olezzi di qualsivoglia tipo.

Per evitare questo ed altri problemi di questo tipo, ecco degli utili consigli per pulire, in pochissimo tempo, questo tipo di arredamento e dire definitivamente basta ai cattivi odori che possono rovinarti la serata e, soprattutto, far puzzare tutti i vestiti, che necessariamente potresti portarti a letto, con uno spiacevole effetto a catena in tutta la casa.

Come togliere la puzza dal divano? Fai così

Se il divano è sfoderabile, è sicuramente un grandissimo aiuto: per rimuovere tutto l’odore basterà semplicemente togliere le fodere e metterle in un catino o in una vasca da bagno, se ne avete una.

Aggiungere abbondante acqua bollente, un cucchiaio di ammorbidente, un bicchierino da caffè di aceto e due cucchiai piccolini di bicarbonato. Indossando dei guanti, poi, iniziare a mescolare il tutto molto velocemente, lasciando poi agire il tutto per circa un’ora, lasciando a mollo. Trascorso questo lasso di tempo, rimuovete la fodera strizzandola per bene per poi lasciarla asciugare.

Qualora il divano non fosse sfoderabile, le cose si complicano, ma non temere: c’è una soluzione anche per questo.

Per prima cosa ti basta creare un contenitore con un beccuccio spray in cui inserire dell’acqua molto calda (circa due terzi dello spazio a disposizione), un cucchiaino di ammorbidente, uno di bicarbonato ed uno di aceto di mele. Mischiate il tutto e fate agire il tutto molto bene, per poi spruzzare il prodotto su un panno, iniziando poi a passare tutto il divano, facendo attenzione a non tralasciare nemmeno il più piccolo angolo.

Grazie a questi due semplici trucchetti il tuo divano preferito tornerà come nuovo e potrai goderti il tuo momento di relax al termine di una giornata stancante. E buon riposo!