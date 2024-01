“Ma non era morta?” Scandalo a Beautiful, i fan impazziscono: “E’ resuscitata”

Di cose assurde a Beautiful negli anni ne sono successe tante, ma questa le batte tutte: un personaggio è morto e “resuscitato” senza senso.

Beautiful è la soap opera per eccellenza. Se tutti noi pensiamo ad una serie che è “per sempre”, ecco che pensiamo al famosissimo programma americano, il drama per eccellenza che, ancora oggi, in Italia e nel mondo, tiene incollati milioni e milioni di telespettatori ogni settimana davanti alla tv. Nelle sue ormai più di 37 stagioni ed oltre 8000 episodi, infatti, ne sono successe di cotte e di crude, come si suol dire.

Non è di certo facile, infatti, per gli sceneggiatori portare avanti tantissime trame per così tanto tempo, soprattutto dopo così tanti anni in cui, per forza di cose, tantissimi personaggi hanno lasciato la soap per poi tornare a distanza di tantissimi anni. Insomma, tra omicidi, incidenti assurdi, scandali e tanto altro, la soap americana ha fatto vedere in tv davvero di tutto, come del resto è anche normale che sia.

A volte, però, è andata un po’ oltre. Un esempio? Quando, a distanza di qualche anno, gli sceneggiatori hanno deciso di far morire Taylor e poi farla “resuscitare”. Ecco com’è andato uno dei momenti più bizzarri di tutto il telefilm.

Taylor di Beautiful morta e resuscitata: com’è possibile?

Il personaggio di Taylor è uno di quelli più improbabili di tutta la soap, con la donna che, nella trama della serie, era stata uccisa da un colpo di pistola, morendo tra le braccia del suo amato Ridge.

Una scena drammatica che è entrata a tutti gli effetti nella memoria di tutti gli appassionati di lunga data di Beautiful, se non per il fatto che, a distanza di due anni circa, è avvenuto qualcosa di davvero assurdo in casa Forrester: la donna, infatti, torna all’improvviso a casa del suo amato, che nel frattempo si era rifatto una vita accanto alla bellissima Brooke.

Si verrà poi a scoprire che, in realtà, la donna non era morta, bensì era rimasta in coma, salvata dal principe Omar (interpretato da Kabir Bedi). Si scopre, infatti, che anni prima i due erano stati sposati, con il personaggio proveniente dal Marocco che l’aveva fatta rapire, salvandola, per farla poi diventare sua moglie.

Insomma, una storia al limite dell’assurdo. Eppure è successo davvero.