IKEA assume addetti all’assistenza clienti: requisiti e come inviare la candidatura

Nuovi posti di lavoro sono stati resi disponibili. Il colosso svedese assume: ecco quali sono le offerte di Ikea, alla ricerca di profili in numerose posizioni.

Incredibili e prestigiose offerte arrivano dal contesto lavoro. Da molti mesi ormai la tendenza sembra essersi del tutto invertita per quel che riguarda il campo delle assunzioni. Numerosissime le aziende coinvolte in campagne di assunzioni che cercano potenziali candidati praticamente in ogni ambito, per ogni settore produttivo, della grande distribuzione e dei servizi al cittadino. Le opportunità non si contano e arrivano sia dal settore pubblico che da quello privato.

Non solo il contesto privato è interessato alla dinamica di cui sopra. Tantissime opportunità arrivano infatti anche dal settore pubblico con decine e decine di concorsi organizzati dai vari enti per rinfoltire gli organigrammi con nuovi profili o per provvedere a sostituire i dipendenti che nel frattempo hanno maturato gli anni per il pensionamento. I potenziali candidati, dunque, in questa fase hanno davanti a sé innumerevoli possibilità per trovare o migliorare la propria posizione lavorativa.

IKEA assume addetti all’assistenza clienti: tutte le informazioni disponibili

Tra i protagonisti in assoluto, in quanto a campagne di assunzioni c’è senza dubbio quello della grande distribuzione, associato, poi, al contesto riguardante gli store presenti ormai da anni sul territorio nazionale. Tra questi, spicca Ikea, gigante della vendita di arredi a basso costo che dalla Svezia, in pochi anni, ha praticamente conquistato il mondo. Numerose le posizioni in questo caso ricercate.

L’azienda, è alla ricerca di diversi profili, così come riscontrabile sul sito web, attraverso il quale è possibile effettuare in tempi brevissimi la propria candidatura al profilo eventuale richiesto. Al momento, in particolare, si ricercano addetti al servizio clienti nelle regioni Lombardia e Toscana. Il termine ultimo per inviare la propria candidatura per le posizioni citate è fissato per il prossimo 2 gennaio.

Nello specifico, le sedi indicate per l’offerta descritta sono quelle di Roncadelle, in provincia di Brescia, e Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. Si richiede, in merito alle proposte rappresentate, una pregressa esperienza nel settore vendite. I contratti di lavoro associati alle posizioni indicate dall’azienda, sono da intendere in modalità part time.

Tra i benefit assegnati agli eventuali assunti, la possibilità di acquistare presso gli store Ikea con uno sconto del 15% e la possibilità, inoltre, di spendere poco più di 1 euro per il proprio pasto quotidiano. Una proposta, insomma, più che mai interessante per quanti in possesso dei requisiti specifici richiesti.