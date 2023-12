Maria De Filippi non l’aveva mai fatto per nessuno: regalo speciale per Stefano De Martino

Maria De Filippi ha fatto un regalo speciale a Stefano De Martino. La conduttrice non l’aveva mai fatto per nessuno: ecco che cosa è successo.

La regina del sabato sera ha stupito tutti con un gesto fatto per il suo ex allievo della scuola di Amici. La conduttrice di rado si lascia andare a queste dimostrazioni e perciò in molti si sono sorpresi.

Maria De Filippi è senza dubbio una delle donne del mondo dello spettacolo più amate dagli italiani. Una carriera che l’ha portata ad essere definita la “regina della TV”, non solo per i tanti programmi che occupano il palinsesto di Canale 5, ma soprattutto per gli ascolti e per la fedeltà dimostrata dal suo pubblico, il quale non perde mai nemmeno una puntata delle sue trasmissioni.

In questi giorni, la conduttrice è in pausa con i suoi programmi e tornerà in onda dopo le festività natalizie. Nonostante ciò, ha trovato del tempo per fare un inaspettato e bellissimo regalo a Stefano De Martino, con il quale ha da sempre un fantastico rapporto.

Maria De Filippi, la sorpresa a Stefano De Martino spiazza il pubblico

Nel corso di ventitré edizioni di Amici, Maria De Filippi ha conosciuto centinaia di allievi e allieve che sono passati tra i banchi della scuola. Con alcuni è rimasta in ottimi rapporti, mentre con altri si sono persi di vista. Uno dei suoi preferiti rimane Stefano De Martino, per il quale ha fatto un gesto inaspettato.

A sorpresa di tutto il pubblico, la conduttrice è stato ospite del programma di De Martino, andato in onda in prima serata su Rai 2. La De Filippi è stata una delle tante amiche che hanno partecipato allo show Da Natale a Santo Stefano, un varietà che ha consacrato definitivamente la carriera dell’ex ballerino come conduttore, avendo così il benestare di Maria che lo ha visto crescere.

Si è trattato di un evento straordinario quello della partecipazione della De Filippi al programma di Stefano, questo perché è risaputo come di rado accetta di andare ospite in altre trasmissioni, soprattutto in Rai. Una prova di quanto la conduttrice voglia bene a De Martino e della stima reciproca che nutrono i due.

Nel corso della serata, Maria ha ripercorso i momenti salienti di Stefano all’interno della scuola di Amici, facendo rivivere al conduttore la sua esperienza attraverso delle fotografie. Un momento che è stato celebrato dal pubblico come uno dei più belli all’interno del programma televisivo.