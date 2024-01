Antonino Spinalbese rompe il silenzio: la replica alla felicità di Belen con Elio

Dopo la lite social con Belen Rodriguez per l’affidamento di Luna Marì, Antonino Spinalbese rompe il silenzio e replica.

Un Natale ricco di gossip, quello che è esploso attorno alla figura di Belen Rodriguez. La showgirl, in Argentina per le vacanze di Capodanno con i figli, la famiglia e il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, ha attaccato i suoi ex. Su tutti proprio Antonino Spinalbese, che ha iniziato una guerra mediatica con lei per la piccola Luna. Ecco come ha replicato alla felicità della showgirl.

Antonino Spinalbese è senza dubbio una delle figura più contorte della vita di Belen Rodriguez. Il loro amore passionale e veloce ha portato alla nascita di Luna Marì, ma poco dopo è terminato anche se nessuno dei due ha mai spiegato i reali motivi.

Incompatibilità caratteriale, prospettive di vita diverse: insomma l’argentina era affermatissima, ricca e famosa quando ha conosciuto l’ex hairstylist. A quei tempi Spinalbese era un parrucchiere e probabilmente la voglia di emergere di quest’ultimo ha allontanato i due. Oggi però la battaglia mediatica ha rimesso in circolo proprio le voci sul conto dell’ex gieffino.

Antonino Spinalbese e la replica a Belen Rodriguez: cosa sta accadendo

Procedendo con ordine, tutto è partito il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, quando Belen ha replicato alle accuse dell’ex compagno. Mediante il sito dillingernews.it, di Fabrizio Corona, Antonino faceva sapere di non aver potuto passare le vacanze di Natale con Luna Marì per colpa dei “capricci” dell’ex che l’aveva portata in un resort esclusivo con il nuovo compagno, Elio Lorenzoni.

Probabilmente stanca per i continui attacchi, e soprattutto per le riguardanti il suo essere mamma, Belen non solo ha replicato raccontando la sua verità, ma ha affidato la vicenda ai legali. Spinalbese dovrà rispondere ora al giudice di queste insinuazioni. Intanto l’ex conduttrice è partita per il Capodanno in Argentina portando con sé la figlia, e mostrandosi felice con il nuovo fidanzato. Non è mancata però l’ennesima risposta di Antonino.

Mentre Belen infatti si mostra super felice con Elio nella sua terra natale, Spinalbese pubblica storie da Parigi dove sarebbe in dolce compagnia. In base a quanto riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano, Spinalbese avrebbe iniziato una frequentazione con una giovane tatuatrice e i due sarebbero insieme a nella capitale francese. Sempre secondo gli esperti di gossip, come Alessandro Rosica, il giovane non avrebbe delle relazioni serie ma solo flirt con giovani influencer e modelle di Milano.