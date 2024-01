Solo 1 su 100 riesce a risolvere la sequenza: osserva la foto e rispondi in un minuto

Solo poche persone riescono a risolvere questo gioco di logica. Prova anche tu a completarlo in un solo minuto: se ce la fai, sei un vero genio.

La mente deve essere allenata continuamente per poter rimanere attiva e sveglia cogliendo anche i dettagli più insignificanti. Ma a cosa serve tutto ciò? Quando essa è attenta e vigile riesce a trovare soluzioni rapide in ogni occasione, quindi risolve problemi senza farsi prendere dal panico. Un modo per ottenere risultati simili è fare giochi di logica, come quello che ti proponiamo in questo articolo.

Valuta lo stato della tua attenzione e metti alla prova la tua abilità nel ragionamento immediato con il test sovrastante, basato sulle sequenze di numeri. Non serve essere matematici per risolvere il quiz: osserva le cifre indicate nella tabella e cerca di capire il giusto abbinamento. Hai solo un minuto per riuscirci ed entrare a far parte dei pochi geni che ce l’hanno fatta. Provaci subito.

Gioco di logica, risolvi la sequenza e metti alla prova le tue capacità

Se ti piace giocare e metterti alla prova, questa è l’occasione giusta. L’immagine ti mostra una tabella in cui ci sono una serie di cifre in ogni riquadro: non sono state posizionate a caso, ognuna di queste è collegata alle altre in maniera logica. Cerca di capire con quale criterio è stata creata questa griglia di numeri, se ci riesci in 60 secondi sei geniale, ma se non ce la fai non ti preoccupare.

Prendi il tempo che ti serve senza guardare la soluzione, se sei in grado di trovarla hai già fatto un passo avanti. Se proprio non scovi il filo conduttore di questa tabella, puoi guardare la spiegazione di seguito e ragionare sulle combinazioni. Allenati ancora con altri giochi di logica che trovi sul nostro sito e sfida i tuoi amici per divertirvi e mantenere giovane la vostra mente giocando.

Ecco la soluzione della sequenza di numeri della tabella creata per il test di logica. Ogni numero è stato collegato riferendosi alla tabellina del 3, il trucco sta nel aggiungere sempre una unità ad ogni cifra. Ad esempio: 3×1= 3, somma 1 e viene 4; 3×2= 6 e con l’aggiunta di 1 risulta 7; si continua in questo modo fino ad arrivare all’ultimo numero mancante.

Il riquadro vuoto deve essere riempito con l’ultimo calcolo effettuato sommando una unità. Il risultato corretto è 28. Ovvero il ciò che si consegue dal calcolo sequenziale così costituito: 3×9= 27 a cui deve essere sommato 1, in questo modo si ottiene l’esito finale da sostituire al punto di domanda.