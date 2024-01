Sanremo 2024, un cantante escluso dalla gara si ritrova tra i super ospiti: fan al settimo cielo

Sanremo 2024 ha regalato una grande sorpresa al pubblico: uno dei cantanti esclusi si trova tra i super ospiti annunciati da Amadeus.

Si torna ancora una volta a parlare di Sanremo 2024, la kermesse canora che si sta avvicinando sempre di più e per cui Amadeus, nuovamente alla guida per l’ultimo anno, almeno per il momento, sta a poco a poco annunciando le novità presenti per questa edizione.

Una bella sorpresa che forse nessuno si sarebbe immaginato è quella che ha visto protagonista un cantante che fino all’ultimo secondo era stato accostato tra i big in gara per poi essere escluso ma ripescato in extremis, con un ruolo completamente diverso da quello che si pensava. È infatti ufficialmente uno dei super ospiti della grande manifestazione: una notizia che ha riempito i suoi fan di gioia. Di chi si tratta e in che modo sarà presente alla kermesse? Ecco come stanno le cose.

Sanremo 2024, l’artista escluso dalla gara sarà presente sulla Crociera del Festival

Stiamo parlando di Tedua, il rapper italiano che fino alla fine era stato dato per certo tra i big in gara, salvo poi essere stato escluso, almeno per questa stagione. Ebbene, un modo per esibirsi a Sanremo 2024 lo ha trovato lo stesso.

Infatti Amadeus lo ha scelto in qualità di super ospite della Crociera che, come ogni anno, fungerà da secondo palco negli stessi giorni del Festival di Sanremo e, notte dopo notte, si arricchirà di grandi eventi e artisti che allieteranno il pubblico con la loro musica.

Saranno quattro gli invitati speciali che saliranno sul palco galleggiante della Costa Crociera, lo sponsor che accompagnerà Sanremo 2024 in tutti e cinque gli appuntamenti. Durante le performance, sarà possibile vedere ogni sera gli artisti esibirsi con un medley dei loro successi più celebri: Tedua sarà presente nella prima e nella quinta serata, ma non è il solo.

Nel corso della seconda serata, infatti, verrà la volta dell’iconico Bob Sinclar, pronto a far ballare gli ospiti della nave. Arriverà poi il turno di Bresh, altro artista vicinissimo alla partecipazione tra i big ma escluso all’ultimo minuto. Mentre nella quarta serata ci sarà l’atteso ritorno di Gigi D’Agostino, il deejay italiano che dopo una lunga malattia è pronto a dominare nuovamente la scena. Insomma, un evento da non perdere che di certo non deluderà le aspettative del pubblico.