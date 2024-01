Il 2024 della Royal Family sarà ricco di grandi appuntamenti: uno coinvolge anche l’Italia

Il 2024 sarà ricco di appuntamenti per la Royal Family e uno di questi coinvolge anche l’Italia: ecco di quale si tratta.

Anche nella Royal Family, proprio come in tutte le famiglie del mondo, si progettano gli appuntamenti per il prossimo anno. Il 2024 sarà ricco di impegni per i reali inglesi, che arriveranno anche in Italia per un motivo particolare. Ma cosa accadrà?

Anno nuovo e nuovi appuntamenti per il membri della Royal Family britannica. Come accade in tutte le famiglie del mondo, anche loro hanno una progettazione e tantissimi eventi a cui partecipare nel 2024. Nei prossimi mesi, in particolare, l’Italia sarà protagonista di una delle visite della famiglia più seguita e famosa del mondo.

Gli appuntamenti della Royal Family nel 2024: ecco l’agenda della Famiglia Reale, anche l’Italia è coinvolta

Uno degli eventi più importanti concernenti le famiglie reali europee e a cui si assisterà prossimamente non riguarderà quella britannica, bensì quella danese. La Regina Margherita ha infatti deciso di abdicare a favore del figlio, il principe Frederik, e la principessa Mary. Anche i Windsor, tuttavia, saranno molto attivi. Ci saranno, soprattutto, 5 date da non dimenticare per chi segue con passione le vicende della Royal Family inglese. Il principe Harry, nonostante abbia rinunciato al suo titolo, compirà 40 anni il prossimo settembre. Ci sarà occasione per riappacificarsi?

Un evento in particolare riguarderà poi l’Italia. Secondo il Daily Mail, William e Kate saranno nel Bel Paese nel 2024 intraprendendo il loro primo viaggio ufficiale nella nostra terra. Finora infatti i Principe del Galles non si erano mai recati qui insieme. Probabilmente i due andranno a Roma per un incontro con Papa Francesco in Vaticano. L’ultimo tour della coppia è avvenuto nel 2022, quando i due sono stati ai Caraibi.

L’Italia potrebbe rappresentare solo una delle tappe dei vari Paesi d’Europa che visiteranno per rafforzare i contatti con gli altri Stati. D’altronde, William e Kate prima o poi saranno i sovrani del Regno Unito. Un altro appuntamento imperdibile per la Royal Family è il viaggio di Re Carlo e della Regina Camilla in Canada e poi in Australia il prossimo maggio. Per loro sarà la prima volta da quando sono saliti sul trono. Un soggiorno che non sarà facile a causa delle possibili contestazioni che la coppia potrebbe ricevere, dopo quelle avute già in Kenya.