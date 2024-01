Beautiful, anticipazioni dal 15 al 20 gennaio: Ridge sospetta di Brooke

Arrivano le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda fino al 20 gennaio: Ridge andrà contro Brooke per via di un gesto imperdonabile.

La complicata vicenda della custodia del piccolo Douglas sarà al centro delle puntate di Beautiful anche nel 2024. E, come il pubblico ha già potuto ampiamente notare, creerà nuove crepe nel rapporto già incrinato tra le famiglie Forrester e Logan. Se i primi credono fortemente che il bambino debba tornare a vivere col padre alla villa di Eric, Hope e Brooke si oppongono in modo deciso.

Hope vuole che Douglas trascorra più tempo con Thomas, ma senza stravolgere le loro vite con drastici cambiamenti. Brooke, invece, è seriamente preoccupata e non crede al fatto che il figlio di Ridge sia davvero cambiato, ritenendolo pericoloso. Nelle prossime puntate in arrivo su Canale 5, accadrà qualcosa di inatteso, che porterà Ridge a scagliarsi contro la moglie per difendere suo figlio. In seguito le anticipazioni nel dettaglio delle puntate in onda fino al 20 gennaio.

Beautiful, spoiler fino al 20 gennaio: Ridge e Brooke sempre più lontani, i dubbi del Forrester

Brooke Logan non ha dubbi: per lei Thomas non è mai realmente cambiato e non lo ritiene in grado di accudire un bambino. Glielo ripeterà apertamente nelle prossime puntate, quando si recherà a villa Forrester per l’ennesimo confronto, durante il quale la donna noterà qualcosa di strano: secondo la Logan, Thomas utilizza un coltello troppo pericoloso per sbucciare la frutta a Douglas.

Il giovane Forrester si mostrerà infastidito dai continui giudizi di Brooke e, quando la discussione si farà più accesa, arriverà a puntare proprio quel coltello verso la matrigna. Un gesto che la Logan non dimenticherà e di cui deciderà di parlare con gli altri, compreso Ridge. Brooke manifesterà la propria preoccupazione al marito e, senza mezzi termini, arriverà a minacciare di rivolgersi ai servizi sociali per il bene del suo nipotino. Caso vorrà che, poco dopo, gli agenti dei servizi sociali si presenteranno a casa Forrester per indagare sulla situazione di Douglas.

Thomas resterà sconvolto dalla visita inaspettata, ma si mostrerà disponibile. Dopo aver analizzato il caso (osservando anche da vicino il famoso coltello), gli agenti capiranno che il bambino è al sicuro. Ma chi ha avvertito i servizi sociali? È la domanda che tutti si porranno, alla quale Ridge potrebbe avere la risposta. Lo stilista sospetterà non poco della moglie e questo gesto potrebbe rappresentare la vera fine del suo matrimonio con Brooke.