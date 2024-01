Chiara Ferragni torna sui social, ma la nuova mossa non convince i fan: cosa c’è (davvero) dietro le quinte

Chiara Ferragni torna sui social dopo l’esplosione dello scandalo Balocco, ma la nuova mossa non convince i fan: ecco cosa si nasconde dietro le quinte.

Chiara Ferragni ha deciso di tornare sui social dopo oltre un mese di silenzio, in seguito allo scandalo Balocco che ha fatto così tanto discutere. La famosa imprenditrice digitale, infatti, è stata al centro di un vero e proprio scandalo per quello che è accaduto il mese scorso, quando è stata svelata tutta la verità sui pandoro che ha venduto un anno fa in collaborazione con Balocco.

Da quel momento, Chiara è stata travolta da sensi di colpa che l’hanno portata a stare lontana dai social per un lungo periodo, qualcosa che non era mai accaduto, neanche nei momenti peggiori. Per l’intero mese di dicembre si è goduta le vacanze in compagnia della sua famiglia, posando il cellulare che vibrava solo per notifiche negative da parte di tutti i suoi haters.

Insomma, le critiche sono state davvero pesantissime e non hanno cessato di esserci neanche per un minuto. Nonostante questo, la Ferragni ha deciso di fare un respiro profondo e di ricominciare a condividere la sua vita con i numerosi followers.

Chiara Ferragni torna sui social: nel frattempo, la mamma Marina cancella tutti i commenti negativi

Ora Chiara ha deciso di tornare sui social, una scelta che di certo non è passata inosservata. Infatti, nonostante sia passato un mese, le polemiche si sono fatte più accese che mai, soprattutto da parte di quelli che speravano che l’influencer rimanesse nel suo silenzio per sempre. Ma quale sarà la strategia della Ferragni dopo quello che è accaduto a dicembre? Come farà a vivere serenamente sui social senza farsi travolgere da tutte queste critiche?

Chiara avrebbe un piano ben preciso per riuscire a sopravvivere ai social. A dimostrarlo è stata sua madre Marina: anche lei ha ricevuto molti insulti in questo periodo e li ha cancellati tutti, uno ad uno, pulendo il suo profilo da tutti gli haters. Chiara, probabilmente, metterà in atto la stessa strategia. Se comincerà ad eliminare tutti i commenti negativi, ad un certo punto le persone si stancheranno di scrivere cattiverie, dal momento in cui saranno consapevoli del fatto che potrebbero sparire da lì a poco.