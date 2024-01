Vincitore Grande Fratello, c’è già il nome ma occhio alla sorpresa

Chi sarà il vincitore di questa edizione del Grande Fratello? C’è già un favorito su tutti, ma non si escludono sorprese.

Le avventure degli inquilini più famosi della tv proseguono e lo faranno ancora per diversi mesi. Dopo la cancellazione di Temptation Island Winter dai palinsesti Mediaset invernali, il programma di Alfonso Signorini è stato prolungato fino a marzo 2024, salvo nuovi cambiamenti. Al pubblico del Grande Fratello restano ancora circa due mesi per seguire h24 i propri beniamini e, ovviamente, per cercare di condurli alla vittoria finale.

Come ogni anno, il compito di decretare i finalisti prima e il vincitore poi è totalmente nelle mani dei telespettatori, che attraverso il televoto hanno modo di esprimere le proprie preferenze settimana dopo settimana. Chi salirà sul gradino più alto del podio al termine di questa edizione? C’è un nome su tutti in pole position, ma attenzione alle sorprese: potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena.

Grande Fratello, il nome del vincitore potrebbe non essere così scontato: cosa emerge

Gli esiti dei televoti, comunicati da Alfonso Signorini puntata dopo puntata, non lasciano spazio a molti dubbi: Beatrice Luzzi è la concorrente più amata dal pubblico. L’indimenticabile Eva Bonelli della soap opera Vivere è risultata la preferita tantissime volte, battendo al televoto chiunque, con percentuali notevoli e quasi mai viste nella storia del reality. Il supporto dei fan verso l’attrice è totale, soprattutto dopo la grave perdita subita nel corso del programma. Sarà proprio lei a trionfare al termine di questa edizione del Grande Fratello?

Come sottolineato anche da Alessandro Rosica (Investigatore social) nelle sue stories di Instagram, anche i principali siti di scommesse la indicano come super favorita. Tutto farebbe pensare a un finale scontato, ma anche in questo caso potrebbero esserci colpi di scena. Tra i fandom più forti e agguerriti dell’edizione in corso c’è senza dubbio quello dei Perletti, i sostenitori della “coppia” formata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti (ex protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island)

Con l’imprenditore di Rieti fuori dai giochi, i fan sono totalmente concentrati sulla sua ex fidanzata, che seguono e supportano con enorme affetto, sostenendola a spada tratta al televoto. La giovane campana ha ottenuto percentuali altissime nelle scorse settimane e, al momento, potrebbe essere l’unica a infastidire Beatrice in vista della vittoria finale. Un faccia a faccia tutto al femminile, insomma, per l’ultima fase del reality show più spiato della televisione.